Власти решили усилить эвакуацию в Купянском районе Харьковской области
Власти Харьковской области решили усилить меры по эвакуации жителей Купянского района, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Такое решение было принято во время совещания с руководителями Купянской райадминистрации, руководителями Национальной полиции и Службы безопасности Украины в области, а также с председателем местного главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Враг продолжает совершать террор против безоружных людей и гражданской инфраструктуры. В последнее время наблюдаем усиление обстрелов из разного вида оружия", – отметил Синегубов.
По его данным, сейчас на территории Купянской общины проживает более 4000 жителей – большинство из них являются пожилыми людьми.
Чиновник отметил, что власти обеспечили резервы для временного проживания эвакуированных людей, а также горячее питание, продовольственные и гигиенические наборы и теплую одежду для них.
Также есть горячая линия для обращений граждан: 0 800 33 92 91.
3 октября россияне ударили дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске – были ранены два человека, в том числе 16-летняя девушка.
- 6 октября в Купянске Харьковской области россияне ударили FVP-дроном рядом с автобусной остановкой, было двое раненых.