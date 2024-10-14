Власти решили усилить эвакуацию в Купянском районе Харьковской области

Сейчас на территории Купянской общины проживает более 4000 жителей – большинство из них являются пожилыми людьми

Эвакуация в Купянском районе (Фото: Нацполиция Харьковской области)

Власти Харьковской области решили усилить меры по эвакуации жителей Купянского района, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Такое решение было принято во время совещания с руководителями Купянской райадминистрации, руководителями Национальной полиции и Службы безопасности Украины в области, а также с председателем местного главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Враг продолжает совершать террор против безоружных людей и гражданской инфраструктуры. В последнее время наблюдаем усиление обстрелов из разного вида оружия", – отметил Синегубов.

По его данным, сейчас на территории Купянской общины проживает более 4000 жителей – большинство из них являются пожилыми людьми.

Чиновник отметил, что власти обеспечили резервы для временного проживания эвакуированных людей, а также горячее питание, продовольственные и гигиенические наборы и теплую одежду для них.

Также есть горячая линия для обращений граждан: 0 800 33 92 91.