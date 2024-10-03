РФ ударила дроном по остановке в Купянске – среди пострадавших несовершеннолетняя

Фото: Нацполиция Харьковской области

Россияне ударили дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске – ранены два человека, сообщила Национальная полиция области.

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По ее данным, удар окупантов произошел в 15:00 – с осколочными ранениями госпитализировали 16-летнюю девушку и 44-летнего мужчину.

На месте работают следственно-оперативная группа Нацполиции, криминалисты и взрывотехники – правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Нацполиция Харьковской области

Фото: Нацполиция Харьковской области

Фото: Нацполиция Харьковской области

2 октября армия России ударила КАБами по пятиэтажке в Харькове. Как позже сообщил мэр Игорь Терехов, ранены 10 человек, среди них – трехлетняя девочка. Два подъезда значительно разрушены, десятки харьковчан остались без жилья. Под утро 3 октября российские оккупанты ударили по пригороду Харькова.

В Черниговской области РФ ударила дроном по газовозу: погибли три человека, среди них – ребенок, еще четыре человека ранены, из них двое – дети.