Росіяни вдарили дроном по зупинці у Куп'янську – серед постраждалих неповнолітня

Двох постраждалих ушпиталили з осколковими пораненнями

Фото: Нацполіція Харківської області

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Купʼянську – поранено двох людей, повідомила Національна поліція області.

За її даними, удар окупантів стався о 15:00 – з осколковими пораненнями ушпиталили 16-річну дівчину та 44-річного чоловіка.

На місці працюють слідчо-оперативна група Нацполіції, криміналісти та вибухотехніки – правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Нацполіція Харківської області

Фото: Нацполіція Харківської області

Фото: Нацполіція Харківської області

2 жовтня армія Росії вдарила КАБами по п'ятиповерхівці в Харкові. Як пізніше повідомив мер Ігор Терехов, поранено 10 людей, серед них – трирічна дівчинка. Два під'їзди значно зруйновано, десятки харків'ян залишилися без житла. Під ранок 3 жовтня російські окупанти вдарили по передмістю Харкова.

На Чернігівщині РФ вдарила дроном по газовозу: загинули троє людей, серед них – дитина, ще четверо осіб поранені, з них двоє – діти.