Росіяни вдарили дроном по зупинці у Куп'янську – серед постраждалих неповнолітня
Фото: Нацполіція Харківської області

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Купʼянську – поранено двох людей, повідомила Національна поліція області.

За її даними, удар окупантів стався о 15:00 – з осколковими пораненнями ушпиталили 16-річну дівчину та 44-річного чоловіка.

На місці працюють слідчо-оперативна група Нацполіції, криміналісти та вибухотехніки – правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Нацполіція Харківської області
Фото: Нацполіція Харківської області
Фото: Нацполіція Харківської області
Фото: Нацполіція Харківської області
Фото: Нацполіція Харківської області
Фото: Нацполіція Харківської області
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