Росія під ранок ударила КАБом по Харкову: можуть бути перебої зі світлом

Інформація про постраждалих унаслідок атаки на місто не надходила

Ігор Терехов (Фото: Telegram-канал мера)

Під ранок 3 жовтня російські окупанти вдарили по передмістю Харкова. У місті можуть бути перебої з електроенергією, повідомив мер Ігор Терехов.

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Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 04:47 через загрозу ударів керованими авіабомбами (КАБ). О 05:22 дві авіабомби фіксувалися на підльоті до Харкова, а о 05:24 пролунали вибухи.

Як повідомив Терехов, унаслідок удару по передмістю Харкова пошкоджено лінії високовольтних передач. Через це у деяких районах міста можуть бути перебої з електрикою. Інформації про постраждалих станом на 6:15 немає.