Росія під ранок ударила КАБом по Харкову: можуть бути перебої зі світлом
Під ранок 3 жовтня російські окупанти вдарили по передмістю Харкова. У місті можуть бути перебої з електроенергією, повідомив мер Ігор Терехов.
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Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 04:47 через загрозу ударів керованими авіабомбами (КАБ). О 05:22 дві авіабомби фіксувалися на підльоті до Харкова, а о 05:24 пролунали вибухи.
Як повідомив Терехов, унаслідок удару по передмістю Харкова пошкоджено лінії високовольтних передач. Через це у деяких районах міста можуть бути перебої з електрикою. Інформації про постраждалих станом на 6:15 немає.
- Удень 1 жовтня окупанти скинули шість КАБів на Запоріжжя, пошкоджено багатоповерховий будинок. Постраждала 21 особа, серед яких 12-річна дівчинка, одна людина загинула.
- Вранці 2 жовтня російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення отримали двоє чоловіків, один із них – турок.
- Напередодні ввечері 2 жовтня армія Росії вдарила КАБами по багатоповерхівці в Харкові. Як пізніше повідомив мер Ігор Терехов, поранено 10 людей, серед них трирічна дівчинка. Два під'їзди значно зруйновано, десятки харків'ян залишились без житла.