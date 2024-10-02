На світанку "шахеди" вдарили по Одеській області: серед поранених є турок – фото
Вранці 2 жовтня російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали двоє чоловіків, один з них – турок. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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Росіяни націлилися на припортову та прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району.
Двоє водіїв вантажівок отримали поранення, один з них — громадянин Туреччини. Зараз постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку швидко загасили.
- В ніч проти 28 вересня 2024 року у Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку.