На світанку "шахеди" вдарили по Одеській області: серед поранених є турок – фото
Наслідки російської атаки на Одеську область (Фото: Олег Кіпер/Telegram)

Вранці 2 жовтня російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали двоє чоловіків, один з них – турок. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Росіяни націлилися на припортову та прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району.

Двоє водіїв вантажівок отримали поранення, один з них — громадянин Туреччини. Зараз постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку швидко загасили.

Фото: Олег Кіпер/Telegram
Фото: Олег Кіпер/Telegram
Фото: Олег Кіпер/Telegram
Фото: Олег Кіпер/Telegram
  • В ніч проти 28 вересня 2024 року у Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку.
Читайте також
Україна здатна виробляти 4 млн дронів на рік, уже законтрактовано 1,5 млн – Зеленський
туреччинавійнаодесабезпілотникдронолег кіпершахед