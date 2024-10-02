На світанку "шахеди" вдарили по Одеській області: серед поранених є турок – фото

Наслідки російської атаки на Одеську область (Фото: Олег Кіпер/Telegram)

Вранці 2 жовтня російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали двоє чоловіків, один з них – турок. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Росіяни націлилися на припортову та прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району.

Двоє водіїв вантажівок отримали поранення, один з них — громадянин Туреччини. Зараз постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку швидко загасили.

Фото: Олег Кіпер/Telegram

Фото: Олег Кіпер/Telegram