На рассвете "шахеды" ударили по Одесской области: среди раненых есть турок – фото
Утром 2 октября российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего ранения получили двое мужчин, один из них – турок. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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Россияне нацелились на припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района.
Два водителя грузовиков получили ранения, один из них — гражданин Турции. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В результате попадания возник пожар, который быстро потушили.
- В ночь на 28 сентября 2024 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате ракетной атаки произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха.