На рассвете "шахеды" ударили по Одесской области: среди раненых есть турок – фото
Последствия российской атаки на Одесскую область (Фото: Олег Кипер/Telegram)

Утром 2 октября российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего ранения получили двое мужчин, один из них – турок. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Россияне нацелились на припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района.

Два водителя грузовиков получили ранения, один из них — гражданин Турции. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В результате попадания возник пожар, который быстро потушили.

Фото: Олег Кіпер/Telegram
Фото: Олег Кипер/Telegram
Фото: Олег Кіпер/Telegram
Фото: Олег Кипер/Telegram
  • В ночь на 28 сентября 2024 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате ракетной атаки произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха.
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