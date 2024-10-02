На рассвете "шахеды" ударили по Одесской области: среди раненых есть турок – фото

Последствия российской атаки на Одесскую область (Фото: Олег Кипер/Telegram)

Утром 2 октября российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего ранения получили двое мужчин, один из них – турок. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Россияне нацелились на припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района.

Два водителя грузовиков получили ранения, один из них — гражданин Турции. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В результате попадания возник пожар, который быстро потушили.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram