Россияне ударили по больнице в Сумах и базе отдыха в Одессе, есть раненые – фото

В результате удара по Сумам есть пострадавшие, враг нанес повторный удар

Последствия удара РФ по Одессе (Фото: Олег Кипер)

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли удар "шахедами" по учреждению здравоохранения в Сумах, есть пострадавшие, сообщили в областной военной администрации. Также враг атаковал Одесскую область.

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"Предварительно есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", – написали в Сумской ОВА. Впоследствии добавили, что россияне совершили повторную атаку, на этот раз на жилищный сектор города.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате ракетной атаки произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Погибших и пострадавших нет.

База отдыха в Одессе (Фото: Олег Кипер)

База отдыха в Одессе (Фото: Олег Кипер)

В ночь на 28 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу.

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