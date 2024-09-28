Росіяни вдарили по лікарні у Сумах та базі відпочинку в Одесі, є поранені – фото
У ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару "шахедами" по закладу охорони здоров'я в Сумах, є постраждалі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також ворог атакував Одеську область.
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"Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", – написали в Сумській ОВА. Згодом додали, що росіяни здійснили повторну атаку, цього разу на житловий сектор міста.
У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Загиблих та постраждалих немає.
- В ніч проти 28 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста.
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