Росіяни вдарили по лікарні у Сумах та базі відпочинку в Одесі, є поранені – фото

Внаслідок удару по Сумах є постраждалі, ворог завдав повторного удару

Наслідки удару РФ по Одесі (Фото: Олег Кіпер)

У ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару "шахедами" по закладу охорони здоров'я в Сумах, є постраждалі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також ворог атакував Одеську область.

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"Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", – написали в Сумській ОВА. Згодом додали, що росіяни здійснили повторну атаку, цього разу на житловий сектор міста.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Загиблих та постраждалих немає.

База відпочинку в Одесі (Фото: Олег Кіпер)

База відпочинку в Одесі (Фото: Олег Кіпер)

В ніч проти 28 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста.

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