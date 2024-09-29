Росіяни вдарили по вокзалу на Сумщині – троє постраждалих: фото

Фото: Сумська обласна прокуратура

Росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Сумщині – є поранені, повідомила обласна прокуратура.

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Попередньо, окупанти вдарили FPV-дронами близько 13:15 по залізничній станції у місті Хутір-Михайлівський Шосткинського району, що знаходиться на відстані близько 10 кілометрів від кордону з РФ.

Через російську атаку поранення отримали машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу, написала прокуратура.

Укрзалізниця також повідомила про поранення пасажирки поїзда. За даними компанії, загрози життю постраждалих немає.

Загалом, броньований тепловоз зазнав пошкоджень, далі поїзд мав вирушити з допоміжним локомотивом із "невеликою затримкою", повідомляла УЗ.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини – максимальне покарання становить 12 років тюрми.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

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