Після російського удару в Запоріжжі відновили рух поїздів

Усі потяги в області рухаються під резервними тепловозами – це може спричинити незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано, заявили в Укрзалізниці

Фото: Укрзалізниця

Залізничники відновили рух поїздів до та зі станції Запоріжжя-1 після масованої російської атаки по обласному центру. Про це повідомило державне акціонерне товариство "Укрзалізниця".

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"Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення", – написало АТ.

Водночас усі потяги в області рухаються під резервними тепловозами – це може спричинити незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано, зазначили в Укрзалізниці.

Раніше, вранці 29 вересня, окупанти масовано атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, через це пошкодження отримав залізничний вокзал міста.

У неділю росіяни били по Запоріжжю у проміжку часу між 05:25 та 06:00. На момент публікації відомо про 16 постраждалих, є руйнування.

В останні дні росіяни стали бити по Запоріжжю КАБами – вперше в історії така атака сталася 22 вересня.

Зокрема, ввечері 25 вересня росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами, унаслідок чого було поранено 10 людей.

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