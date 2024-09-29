Після російського удару в Запоріжжі відновили рух поїздів
Фото: Укрзалізниця

Залізничники відновили рух поїздів до та зі станції Запоріжжя-1 після масованої російської атаки по обласному центру. Про це повідомило державне акціонерне товариство "Укрзалізниця".

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"Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення", – написало АТ.

Водночас усі потяги в області рухаються під резервними тепловозами – це може спричинити незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано, зазначили в Укрзалізниці.

Раніше, вранці 29 вересня, окупанти масовано атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, через це пошкодження отримав залізничний вокзал міста.

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