У Запоріжжі росіяни пошкодили КАБом залізничний вокзал: є зміни у русі поїздів
Уранці в неділю, 29 вересня, росіяни масовано атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, унаслідок чого є пошкодження залізничного вокзалу. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
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Також у результаті обстрілу пошкоджено вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає, зазначили в Укрзалізниці.
Поїзди №37 Київ – Запоріжжя-1 та №85 Львів – Запоріжжя-1 будуть прийняті на станцію Запоріжжя-2.
Крім цього, потяг №128 Запоріжжя-1 – Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.
- Увечері 25 вересня росіяни атакували Запоріжжя КАБами, унаслідок чого поранено 10 людей.
- 29 вересня росіяни били по Запоріжжю у проміжку часу між 05:25 та 06:00. Унаслідок атаки поранено 11 людей, є руйнування.
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