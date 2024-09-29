У Запоріжжі росіяни пошкодили КАБом залізничний вокзал: є зміни у русі поїздів

Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає

Вокзал у Запоріжжі (Фото: Wikipedia)

Уранці в неділю, 29 вересня, росіяни масовано атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, унаслідок чого є пошкодження залізничного вокзалу. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Також у результаті обстрілу пошкоджено вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає, зазначили в Укрзалізниці.

Поїзди №37 Київ – Запоріжжя-1 та №85 Львів – Запоріжжя-1 будуть прийняті на станцію Запоріжжя-2.

Крім цього, потяг №128 Запоріжжя-1 – Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.

Увечері 25 вересня росіяни атакували Запоріжжя КАБами, унаслідок чого поранено 10 людей.

29 вересня росіяни били по Запоріжжю у проміжку часу між 05:25 та 06:00. Унаслідок атаки поранено 11 людей, є руйнування.

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