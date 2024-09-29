После российского удара в Запорожье возобновили движение поездов
Фото: Укрзалізниця

Железнодорожники возобновили движение поездов в и со станции Запорожье-1 после массированной российской атаки по областному центру. Об этом сообщило государственное акционерное общество "Укрзалізниця".

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"Железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути, сейчас работаем над восстановлением питания", – написало АО.

В то же время все поезда в области двигаются под резервными тепловозами – это может повлечь за собой незначительные задержки, но ни один рейс не отменен, отметили в Укрзалізниці.

Ранее, утром 29 сентября, оккупанты массированно атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, из-за этого повреждения получил железнодорожный вокзал города.

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