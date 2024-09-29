После российского удара в Запорожье возобновили движение поездов
Железнодорожники возобновили движение поездов в и со станции Запорожье-1 после массированной российской атаки по областному центру. Об этом сообщило государственное акционерное общество "Укрзалізниця".
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"Железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути, сейчас работаем над восстановлением питания", – написало АО.
В то же время все поезда в области двигаются под резервными тепловозами – это может повлечь за собой незначительные задержки, но ни один рейс не отменен, отметили в Укрзалізниці.
Ранее, утром 29 сентября, оккупанты массированно атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, из-за этого повреждения получил железнодорожный вокзал города.
- В воскресенье россияне били по Запорожье в промежутке между 05:25 и 06:00. На момент публикации известно о 16 пострадавших, есть разрушения.
- В последние дни россияне стали бить по Запорожью КАБами – впервые в истории такая атака произошла 22 сентября.
- В частности, вечером 25 сентября россияне атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего были ранены 10 человек.
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