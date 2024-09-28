Россияне ударили по Харьковщине – погиб судья Верховного суда, развозившего гуманитарку

Пострадали три женщины, предварительно, они были в том же автомобиле

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области российский дрон попал в гражданский автомобиль – погиб судья Верховного Суда, развозившего гуманитарку, пострадали три женщины. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Удар оккупантов пришелся по Казачьей Лопани – правоохранители открыли производство по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным следствия, 28 сентября российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer, 61-летний водитель погиб на городе.

Погибший – судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям, отмечают правоохранители.

Также ранены три женщины, их госпитализировали – предварительно, они тоже находились в машине.

Впоследствии Верховный Суд сообщил, что в Казачьей Лопани погиб его судья в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.

Фото: Харьковская облпрокуратура

Казачья Лопань находится на севере Харьковщины на расстоянии около 2 километров от российско-украинской границы:

Карта: Deepstate

Утром 28 сентября российские войска нанесли двойной удар по Сумам: сейчас известно о девяти погибших, 12 человек ранены. Среди погибших – полицейский, который с коллегами прибыл на помощь после первого удара.

Российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате ракетной атаки произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Погибших и пострадавших нет.

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