Под завалами здания управление полиции в Кривом Роге обнаружили тело четвертого погибшего

Утром 27 сентября россияне ударили ракетой по зданию районного управления полиции в Кривом Роге.

Последствия удара РФ по Кривому Рогу 27 сентября (Фото: ГСЧС)

Число погибших в результате российского удара по зданию управления полиции в Кривом Роге 27 сентября возросло до четырех. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Днем 28 сентября под завалами разрушенного здания обнаружили тело мужчины, таким образом количество погибших возросло до четырех.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, повреждено более 20 частных домов, три многоэтажки, здание учебного заведения и 82 автомобиля.

В ночь на 21 сентября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу. Жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины.

Ночью 27 сентября армия России нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушение, но обошлось без пострадавших.

Утром 27 сентября россияне ударили ракетой по зданию районного управления полиции в Кривом Роге.

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