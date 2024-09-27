Россияне ударили ракетой по управлению полиции в Кривом Роге: под завалами могут быть люди

Взрыв раздался в Кривом Роге около 09:30, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

Утром в пятницу, 27 сентября, россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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В 09:15 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга и ракете в направлении Кривого Рога.

В 09:27 Лысак заявил, что в Кривом Роге раздался взрыв.

По его словам, оккупанты попали в административное здание. Под завалами могут находиться люди.

В то же время глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил ракетный удар по городу. Он призвал не снимать последствия атаки и ничего не распространять в сети.

ДОПОЛНЕНО В 10:18. Национальная полиция сообщила, что россияне ударили ракетой по зданию районного управления полиции.

По данным правоохранителей, в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди. В результате попадания частично разрушено административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

В ночь на 21 сентября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу. Жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины.

Ночью 27 сентября армия России нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушение, но обошлось без пострадавших.

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