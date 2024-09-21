Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: убили трех человек, в том числе ребенка

Под завалами разрушенных домов могут находиться люди, сообщил Александр Вилкул

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщили глава Совета обороны города Александр Вилкул и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По словам Вилкула, оккупанты ударили по жилому сектору города. По состоянию на 04:47 было известно о минимум двух погибших и троих раненых, среди которых дети.

Глава Совета обороны города добавил, что под завалами могут быть люди.

Городской штаб помощи разворачивается по адресу Николаевское шоссе, 18, школа №123.

Впоследствии Вилкул сообщил, что количество погибших возросло до трех. В скорой умерла пожилая женщина.

Лысак подтвердил, что в результате российской атаки по Кривому Рогу погибли три человека, в том числе ребенок.

"Есть и раненые. Повреждены частные жилые дома. Больше подробностей позже", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 06:55. Лысак сообщил, что жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины (75 и 79 лет). Также травмирован 17-летний подросток и двое мужчин (31 и 50 лет). Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Оккупанты 3 сентября ударили баллистикой по Днепру и обстреляли Запорожье. В результате атак в двух городах есть погибшие и раненые – в частности, россияне убили восьмилетнего ребенка.

20 сентября РФ нанесла ракетный удар по Днепру, есть разрушение здания образовательного учреждения. Ранение получил 19-летний парень.

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