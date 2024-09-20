Россия ударила баллистикой по Днепру: разрушено образовательное учреждение, ранен человек

Около 20:16 Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара по Днепру

Баллистическая ракета (Иллюстративное фото)

Вечером 20 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Днепру, есть разрушение здания образовательного учреждения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"По предварительным данным, один пострадавший. Он в состоянии средней тяжести. Частично разрушено здание образовательного центра. Детали уточняем – продолжается обследование территории", – говорится в сообщении.

Около 20:16 Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара по Днепру.

Ранее сегодня оккупанты ударили по Одессе. Обломки, по предварительным данным, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также судно под флагом Антигуа.

Также враг нанес авиационные удары по Харькову, ранения получили три человека.

ДОПОЛНЕНО в 21:45. Из-за удара по Днепру пострадал 19-летний мужчина, добавил Лысак. У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают необходимую медпомощь. Также разбиты 11 автомобилей.

В результате ракетных ударов, которые Россия нанесла вечером 2 сентября, в Днепре были повреждены предприятие и детский сад, в Запорожье – гостиница.

Оккупанты 3 сентября ударили баллистикой по Днепру и обстреляли Запорожье. В результате атак в двух городах есть погибшие и раненые – в частности, россияне убили восьмилетнего ребенка.

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