Россия нанесла авиаудары по Харькову и ранила трех человек

Олег Синегубов (Фото: Facebook)

Днем 20 сентября российские оккупационные войска нанесли авиационные удары по Харькову, ранения получили три человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Попадания пришлись по Слободскому и Основянскому районам города. В результате удара по последнему были ранены три человека, заявил Синегубов.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что российские захватчики ударили по Харькову двумя управляемыми авиабомбами.

Ранее сегодня оккупанты ударили по Одессе. Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также судно под флагом Антигуа.

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике.

Днем 17 сентября российские войска нанесли авиационный удар по Харькову, в результате чего пострадали четверо спасателей.

Читайте также: Россияне ударили возле Агрегатного завода в Волчанске и нанесли потери своим же – ВСУ