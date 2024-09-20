Росія завдала авіаударів по Харкову та поранила трьох людей

Олег Синєгубов (Фото: Facebook)

Вдень 20 вересня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову, поранення дістали троє осіб. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Влучання були по Слобідському та Основʼянському районах міста. Внаслідок удару по останньому поранено трьох людей, заявив Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що російські загарбники вдарили по Харкову двома керованими авіабомбами.

Раніше сьогодні окупанти вдарили по Одесі. Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також судно під прапором Антигуа.

Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.

Вдень 17 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали четверо рятувальників.

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