Росіяни вдарили по Одесі: поранили людей і пошкодили судно під прапором Антигуа
Удень в п’ятницю, 20 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі, унаслідок чого поранення отримали цивільні люди. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також судно під прапором Антигуа.
Четверо цивільних людей унаслідок атаки отримали поранення, їм надається вся необхідна допомога.
О 13:55 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
- Уночі та вранці 13 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. В Одесі через атаку є пошкодження унаслідок падіння уламків "шахедів".
- 14 вересня росіяни вдарили ракетою по передмістю Одеси. Унаслідок атаки загинуло подружжя.
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