Росіяни вдарили по Одесі: поранили людей і пошкодили судно під прапором Антигуа

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Удень в п’ятницю, 20 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі, унаслідок чого поранення отримали цивільні люди. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також судно під прапором Антигуа.

Четверо цивільних людей унаслідок атаки отримали поранення, їм надається вся необхідна допомога.

О 13:55 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Уночі та вранці 13 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. В Одесі через атаку є пошкодження унаслідок падіння уламків "шахедів".

14 вересня росіяни вдарили ракетою по передмістю Одеси. Унаслідок атаки загинуло подружжя.

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