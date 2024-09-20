Россияне ударили по Одессе: ранили людей и повредили судно под флагом Антигуа

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Днем в пятницу, 20 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего ранения получили гражданские люди. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также судно под флагом Антигуа.

Четверо гражданских людей в результате атаки получили ранения, им предоставляется вся необходимая помощь.

В 13:55 в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Ночью и утром 13 сентября россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. В Одессе из-за атаки есть повреждения в результате падения обломков "шахедов".

14 сентября россияне ударили ракетой по пригороду Одессы. В результате атаки погибли супруги.

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