Росія завдала авіаційного удару по Харкову: поранені четверо рятувальників

Вибух у Харкові пролунав о 15:15, він прийшовся по лісосмузі неподалік від торговельного центру

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС)

Вдень 17 вересня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали четверо рятувальників. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Вибух у Харкові пролунав о 15:15, на місце одразу виїхали оперативні служби.

Згодом Синєгубов доповів, що влучання прийшлося по лісосмузі неподалік торговельного центру. Поранення дістали четверо рятувальників, які гасили пожежу.

Крім того, приблизно у той самий час ворог вдарив авіабомбою по селу Лозова Харківського району. Інформація про постраждалих уточнюється.

Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.

Уночі росіяни атакували Україну двома "Іскандерами-М" і керованою авіаракетою Х-59 – останню вдалося збити Силам оборони, а також знищити 10 із 14 "шахедів".

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