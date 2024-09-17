Россия нанесла авиационный удар по Харькову: ранены четверо спасателей

Взрыв в Харькове раздался в 15:15, он пришелся по лесополосе неподалеку от торгового центра

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Днем 17 сентября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Харькову, в результате чего пострадали четверо спасателей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Взрыв в Харькове раздался в 15:15, на место сразу выехали оперативные службы.

Впоследствии Синегубов доложил, что попадание пришлось по лесополосе вблизи торгового центра. Ранения получили четверо спасателей, тушивших пожар.

Кроме того, примерно в то же время враг ударил авиабомбой по селу Лозовая Харьковского района. Информация о пострадавших уточняется.

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, повреждено остекление в поликлинике.

Ночью россияне атаковали Украину двумя "Искандерами-М" и управляемой авиаракетой Х-59 – последнюю удалось сбить Силам обороны, а также уничтожить 10 из 14 "шахедов".

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