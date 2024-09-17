Россия нанесла авиационный удар по Харькову: ранены четверо спасателей
Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Днем 17 сентября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Харькову, в результате чего пострадали четверо спасателей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Взрыв в Харькове раздался в 15:15, на место сразу выехали оперативные службы.

Впоследствии Синегубов доложил, что попадание пришлось по лесополосе вблизи торгового центра. Ранения получили четверо спасателей, тушивших пожар.

Кроме того, примерно в то же время враг ударил авиабомбой по селу Лозовая Харьковского района. Информация о пострадавших уточняется.

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