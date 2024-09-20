Росія вдарила балістикою по Дніпру: є руйнування освітнього закладу та поранений

Росія вдарила балістикою по Дніпру: є руйнування освітнього закладу та пораненийдоповнено
Ввечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпру, є руйнування будівлі освітнього закладу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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"Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості. Частково зруйновано будівлю освітнього центру. Деталі уточнюємо – триває обстеження території", – йдеться у повідомленні.
Близько 20:16 Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару по Дніпру.
Раніше сьогодні окупанти вдарили по Одесі. Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також судно під прапором Антигуа.
Також ворог завдав авіаційних ударів по Харкову, поранення дістали троє осіб.
ДОПОВНЕНО о 21:45. Через удар по Дніпру постраждав 19-річний чоловік, додав Лисак. У нього множинні садна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Також потрощено 11 автівок.
- Внаслідок ракетних ударів, які Росія завдала ввечері 2 вересня, у Дніпрі були пошкоджені підприємство та дитячий садок, у Запоріжжі – готель.
- Окупанти 3 вересня вдарили балістикою по Дніпру та обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атак у двох містах є загиблі та поранені – зокрема, росіяни убили восьмирічну дитину.
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