Росія вдарила балістикою по Дніпру: є руйнування освітнього закладу та поранений

Близько 20:16 Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару по Дніпру

Балістична ракета (Ілюстративне фото)

Ввечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпру, є руйнування будівлі освітнього закладу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості. Частково зруйновано будівлю освітнього центру. Деталі уточнюємо – триває обстеження території", – йдеться у повідомленні.

Близько 20:16 Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару по Дніпру.

Раніше сьогодні окупанти вдарили по Одесі. Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також судно під прапором Антигуа.

Також ворог завдав авіаційних ударів по Харкову, поранення дістали троє осіб.

ДОПОВНЕНО о 21:45. Через удар по Дніпру постраждав 19-річний чоловік, додав Лисак. У нього множинні садна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Також потрощено 11 автівок.

Внаслідок ракетних ударів, які Росія завдала ввечері 2 вересня, у Дніпрі були пошкоджені підприємство та дитячий садок, у Запоріжжі – готель.

Окупанти 3 вересня вдарили балістикою по Дніпру та обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атак у двох містах є загиблі та поранені – зокрема, росіяни убили восьмирічну дитину.

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