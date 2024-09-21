Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: вбили трьох людей, зокрема дитину

Під завалами зруйнованих будинків можуть бути люди, повідомив Олександр Вілкул

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС України)

У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомили голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За словами Вілкула, окупанти вдарили по житловому сектору міста. Станом на 04:47 було відомо про щонайменше двох загиблих і трьох поранених, серед яких діти.

Голова Ради оборони міста додав, що під завалами можуть бути люди.

Міський штаб допомоги розгортається за адресою Миколаївське шосе, 18, школа №123.

Згодом Вілкул повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох. У швидкій померла літня жінка.

Лисак підтвердив, що внаслідок російської атаки по Кривому Рогу загинули три людини, зокрема дитина.

"Є і поранені. Пошкоджені приватні житлові будинки. Більше подробиць згодом", – написав він.

ДОПОВНЕНО О 06:55. Лисак повідомив, що жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок (75 і 79 років). Також травмовано 17-річного підлітка і двох чоловіків (31 і 50 років). Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Окупанти 3 вересня вдарили балістикою по Дніпру та обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атак у двох містах є загиблі та поранені – зокрема, росіяни убили восьмирічну дитину.

20 вересня РФ завдала ракетного удару по Дніпру, є руйнування будівлі освітнього закладу. Поранення отримав 19-річний чоловік.

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