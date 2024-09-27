Росіяни вдарили ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

Вибух пролунав у Кривому Розі близько 09:30, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС України)

Уранці в п’ятницю, 27 вересня, росіяни завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

О 09:15 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та про ракету в напрямку Кривого Рогу.

О 09:27 Лисак заявив, що у Кривому Розі пролунав вибух.

За його словами, окупанти поцілили в адміністративну будівлю. Під завалами можуть бути люди.

Водночас голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив ракетний удар по місту. Він закликав не фільмувати наслідки атаки та нічого не розповсюджувати в мережі.

ДОПОВНЕНО О 10:18. Національна поліція повідомила, що росіяни вдарили ракетою по будівлі районного управління поліції.

За даними правоохоронців, внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

ДОПОВНЕНО О 10:31. Лисак повідомив, що унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошукова операція продовжується.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила, що станом на 10.20 постраждали три людини. Під завалами, ймовірно, перебувають люди.

В ДСНС додали, що внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

У ніч проти 21 вересня окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок.

Вночі 27 вересня армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Окупанти атакували Одеську область: три людини загинули, серед постраждалих дитина