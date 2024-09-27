Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру: сталася пожежа
Вночі 27 вересня армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих, повідомив голова Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За словами Лисака, удар стався після опівночі. Ворог влучив ракетами по території промислового об'єкта, є руйнування. Також сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Інформації про постраждалих не надходило.
Крім того, за даними очільника Дніпровської ОВА, ворог вдарив артилерією та дроном-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Загиблих і поранених немає, понівечена інфраструктура.
- 25 вересня окупанти завдали удару авіабомбами по Краматорську на Донеччині. Дві людини загинули, серед постраждалих діти.
- Ввечері 26 вересня РФ вдарила КАБами по Харкову. Чотири особи постраждали, є руйнування.
- Також росіяни п'ять годин атакували Київ та область дронами. Обійшлося без жертв, але виникла пожежа та пошкоджені два десятки авто.