Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру: сталася пожежа

Під прицілом ворога вночі був Дніпро, Нікополь та Марганецька громада

Рятувальники гасять пожежу (Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровської області)

Вночі 27 вересня армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих, повідомив голова Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За словами Лисака, удар стався після опівночі. Ворог влучив ракетами по території промислового об'єкта, є руйнування. Також сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, за даними очільника Дніпровської ОВА, ворог вдарив артилерією та дроном-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Загиблих і поранених немає, понівечена інфраструктура.