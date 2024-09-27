Россия ночью ударила ракетами по Днепру: произошел пожар
Ночью 27 сентября армия России нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших, сообщил глава Днепровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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По словам Лысака, удар произошел после полуночи. Враг попал ракетами по территории промышленного объекта, есть разрушения. Также произошел пожар, который уже потушили спасатели. Информация о пострадавших не поступала.
Кроме того, по данным главы Днепровской ОВА, враг ударил артиллерией и дроном-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине. Погибших и раненых нет, повреждена инфраструктура.
- 25 сентября оккупанты нанесли удар авиабомбами по Краматорску Донецкой области. Два человека погибли, среди пострадавших дети.
- Вечером 26 сентября РФ ударила КАБами по Харькову. Четыре человека пострадали, есть разрушения.
- Также россияне пять часов атаковали Киев и область дронами. Обошлось без жертв, но возник пожар и повреждены два десятка авто.