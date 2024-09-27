Россия ночью ударила ракетами по Днепру: произошел пожар

Спасатели тушат пожар (Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровской области)

Ночью 27 сентября армия России нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших, сообщил глава Днепровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По словам Лысака, удар произошел после полуночи. Враг попал ракетами по территории промышленного объекта, есть разрушения. Также произошел пожар, который уже потушили спасатели. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, по данным главы Днепровской ОВА, враг ударил артиллерией и дроном-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине. Погибших и раненых нет, повреждена инфраструктура.