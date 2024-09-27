Окупанти атакували Одеську область: три людини загинули, серед постраждалих дитина

Займання будинку (Фото: Telegram-канал Олега Кіпера)

Російська армія вдарила по Ізмаїлу в Одеській області 26 вересня ударними безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Три людини загинули, серед постраждалих дитина.

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Атака сталася під ранок, а робота сил протиповітряної оборони тривала "довго і напружено". Загинули дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждали 10 дорослих та одна дитина.

Внаслідок удару пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки (знесено дах та вибито вікна), автомобілі, надвірні споруди та будівлі. Також спалахнули кілька пожеж в будинках, які вже загасили рятувальники.

26 вересня росіяни п'ять годин атакували Київ та область дронами. Обійшлося без жертв, але виникла пожежа та пошкоджені два десятки авто.

Ввечері 26 вересня РФ вдарила КАБами по Харкову. Чотири особи постраждали, є руйнування.

Вночі 27 вересня РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Обійшлося без постраждалих, є руйнування на території промислового об'єкта.

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