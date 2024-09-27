Окупанти атакували Одеську область: три людини загинули, серед постраждалих дитина
Займання будинку (Фото: Telegram-канал Олега Кіпера)

Російська армія вдарила по Ізмаїлу в Одеській області 26 вересня ударними безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Три людини загинули, серед постраждалих дитина.

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Атака сталася під ранок, а робота сил протиповітряної оборони тривала "довго і напружено". Загинули дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждали 10 дорослих та одна дитина. 

Внаслідок удару пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки (знесено дах та вибито вікна), автомобілі, надвірні споруди та будівлі. Також спалахнули кілька пожеж в будинках, які вже загасили рятувальники. 

Окупанти атакували Одеську область: три людини загинули, серед постраждалих дитина
Окупанти атакували Одеську область: три людини загинули, серед постраждалих дитина

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