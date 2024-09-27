Окупанти атакували Одеську область: три людини загинули, серед постраждалих дитина
Російська армія вдарила по Ізмаїлу в Одеській області 26 вересня ударними безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Три людини загинули, серед постраждалих дитина.
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Атака сталася під ранок, а робота сил протиповітряної оборони тривала "довго і напружено". Загинули дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждали 10 дорослих та одна дитина.
Внаслідок удару пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки (знесено дах та вибито вікна), автомобілі, надвірні споруди та будівлі. Також спалахнули кілька пожеж в будинках, які вже загасили рятувальники.
- 26 вересня росіяни п'ять годин атакували Київ та область дронами. Обійшлося без жертв, але виникла пожежа та пошкоджені два десятки авто.
- Ввечері 26 вересня РФ вдарила КАБами по Харкову. Чотири особи постраждали, є руйнування.
- Вночі 27 вересня РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Обійшлося без постраждалих, є руйнування на території промислового об'єкта.
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