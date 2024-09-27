Оккупанты атаковали Одесскую область: три человека погибли, среди пострадавших ребенок

Возгорание дома (Фото: Telegram-канал Олега Кипера)

Российская армия ударила по Измаилу в Одесской области 27 сентября ударными беспилотниками, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Три человека погибли, среди пострадавших ребенок.

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Атака произошла под утро, а работа сил противовоздушной обороны продолжалась "долго и напряженно". Погибли две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 10 взрослых и один ребенок.

В результате удара повреждены частные и многоквартирные дома (снесена крыша и выбиты окна), автомобили, дворовые сооружения и здания. Также вспыхнули несколько пожаров в домах, которые потушили спасатели.

26 сентября россияне пять часов атаковали Киев и область дронами. Обошлось без жертв, но возник пожар и повреждены два десятка авто.

Вечером 26 сентября РФ ударила КАБами по Харькову. Четыре человека пострадали, есть разрушение.

Ночью 27 сентября РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Обошлось без пострадавших, есть разрушение на территории промышленного объекта.

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