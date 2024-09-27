Оккупанты атаковали Одесскую область: три человека погибли, среди пострадавших ребенок
Возгорание дома (Фото: Telegram-канал Олега Кипера)

Российская армия ударила по Измаилу в Одесской области 27 сентября ударными беспилотниками, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Три человека погибли, среди пострадавших ребенок.

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Атака произошла под утро, а работа сил противовоздушной обороны продолжалась "долго и напряженно". Погибли две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 10 взрослых и один ребенок.

В результате удара повреждены частные и многоквартирные дома (снесена крыша и выбиты окна), автомобили, дворовые сооружения и здания. Также вспыхнули несколько пожаров в домах, которые потушили спасатели.

Оккупанты атаковали Одесскую область: три человека погибли, среди пострадавших ребенок
Оккупанты атаковали Одесскую область: три человека погибли, среди пострадавших ребенок

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