Під завалами будівлі управління поліції У Кривому Розі знайшли тіло четвертого загиблого

Вранці 27 вересня росіяни вдарили ракетою по будівлі районного управління поліції в Кривому Розі

Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 27 вересня (Фото: ДСНС)

Кількість загиблих внаслідок російського удару по будівлі управління поліції в Кривому Розі 27 вересня зросла до чотирьох. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Вдень 28 вересня під завалами зруйнованої будівлі знайшли тіло чоловіка, таким чином кількість загиблих зросла до чотирьох.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошкоджено понад 20 приватних будинків, три багатоповерхівки, будівлю навчального закладу та 82 автомобілі.

У ніч проти 21 вересня окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок.

Вночі 27 вересня армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

Уранці 27 вересня росіяни вдарили ракетою по будівлі районного управління поліції в Кривому Розі.

Дивіться також: З'явилось відео наслідків атаки "шахедами" на Суми: вже семеро загиблих та 12 поранених