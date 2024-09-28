Під завалами будівлі управління поліції У Кривому Розі знайшли тіло четвертого загиблого
Кількість загиблих внаслідок російського удару по будівлі управління поліції в Кривому Розі 27 вересня зросла до чотирьох. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Вдень 28 вересня під завалами зруйнованої будівлі знайшли тіло чоловіка, таким чином кількість загиблих зросла до чотирьох.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошкоджено понад 20 приватних будинків, три багатоповерхівки, будівлю навчального закладу та 82 автомобілі.
- У ніч проти 21 вересня окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок.
- Вночі 27 вересня армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.
- Уранці 27 вересня росіяни вдарили ракетою по будівлі районного управління поліції в Кривому Розі.
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