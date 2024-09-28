З'явилось відео наслідків атаки "шахедами" на Суми: вже семеро загиблих та 12 поранених

На момент вибуху в лікарні було 86 пацієнтів — з них 15 маломобільних, і 38 працівників закладу, повідомили у прокуратурі

Фото: Суспільне

Кількість загиблих та поранених внаслідок російського подвійного удару по шпиталю у Сумах збільшилася до семи та 12 осіб відповідно. Повітряні сили Збройних Сил України уточнили, що ворог завдавав ударів "шахедами".

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"Сьогодні росіяни двічі вдарили шахедом по закладу охорони здоров'я в Сумах. На жаль, є жертви. Станом на зараз відомо про сімох загиблих людей і про 12 тяжких поранених", – йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

За даними місцевої прокуратури, на момент вибуху в лікарні було 86 пацієнтів — з них 15 маломобільних, і 38 працівників закладу. Повітряні сили уточнили, що руйнування спричинені влучанням у лікарню двох дронів-камікадзе типу Shahed.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Прокуратура Сумської області

У ніч проти 28 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Загиблих та постраждалих немає.

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