Появилось видео последствий атаки "шахедами" на Сумы: уже семеро погибших и 12 раненых

На момент взрыва в больнице было 86 пациентов — из них 15 маломобильных и 38 работников заведения, сообщили в прокуратуре

Фото: Суспильне

Число погибших и раненых в результате российского двойного удара по госпиталю в Сумах увеличилось до семи и 12 человек соответственно. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уточнили, что враг наносил удары "шахедами".

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"Сегодня россияне дважды ударили шахедом по заведению здравоохранения в Сумах. К сожалению, есть жертвы. На сегодня известно о семи погибших людях и о 12 тяжелых раненых", – говорится в сообщении Сумской ОВА.

По данным местной прокуратуры, на момент взрыва в больнице было 86 пациентов — из них 15 маломобильных и 38 работников заведения. Воздушные силы уточнили, что разрушения вызваны попаданием в больницу двух дронов-камикадзе типа Shahed.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Прокуратура Сумской области

В ночь на 28 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате ракетной атаки произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Погибших и пострадавших нет.

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