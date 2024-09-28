Двойной удар РФ по Сумам: погибли шесть человек, среди них – полицейский

После первого удара погиб один человек, вскоре враг нанес повторный удар

Сумы (Фото: visit.sumy)

В результате российских ракетных ударов по Сумам утром 28 сентября погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"В Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению: по состоянию на данный момент погибли шесть человек", – написал он.

В результате первого обстрела погиб один человек, а также были повреждены несколько этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и медицинского персонала.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция для оказания помощи. Во время эвакуации людей враг нанес повторный удар, в результате чего число погибших возросло до шести, среди них полицейский. Еще один милиционер получил ранения.

В ночь на 28 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате ракетной атаки произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Погибших и пострадавших нет.

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