Росіяни вдарили по Харківщині – загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарку

Постраждали три жінки, попередньо, вони були в тій же автівці

Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині російський дрон влучив у цивільну автівку – загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарку, постраждали три жінки. Про це повідомила обласна прокуратура.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Удар окупантів прийшовся по Козачій Лопані – правоохоронці відкрили провадження за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

За даними слідства, 28 вересня російський FPV-дрон влучив у цивільну автівку Mitsubishi Lancer, 61-річний водій загинув на місці.

Загиблий – суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям, зазначають правоохоронці.

Також поранено трьох жінок, їх ушпиталили – попередньо, вони теж перебували у машині.

Згодом Верховний суд повідомив, що у Козачій Лопані загинув його суддя у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

Фото: Харківська облпрокуратура

Козача Лопань знаходиться на півночі Харківщини, на відстані близько 2 км від російсько-українського кордону:

Мапа: Deepstate

Вранці 28 вересня російські війська здійснили подвійний удар по Сумах: наразі відомо про дев'ятьох загиблих, 12 осіб поранено. Серед загиблих – поліціянт, який з колегами прибув на допомогу після першого удару.

Російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Загиблих та постраждалих немає.

Читайте також: Під завалами будівлі управління поліції у Кривому Розі знайшли тіло четвертого загиблого