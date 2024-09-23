Россияне могли впервые в истории ударить КАБами по Запорожью – что теперь делать
Вечером и ночью россияне ударили по населенным пунктам Запорожской области – предварительно, оккупанты впервые в истории областного центра били управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
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"Ночью враг коварно обстрелял населенные пункты Запорожской области. Предварительно нанес авиаудары КАБами по Запорожью – впервые в истории областного центра", – написал он.
Чиновник акцентировал, что жителям Запорожья теперь необходимо быть еще более осмотрительными во время воздушных тревог:
→ находиться в укрытиях, но если это невозможно – соблюдать правила двух стен;
→ внимательно следить за сообщениями на официальных источниках информации.
Вечером 22 сентября в Запорожье были слышны взрывы – перед этим оккупанты запустили КАБы. Впоследствии стало известно, что из-за удара по областному центру есть раненые и разрушения.
Общее количество пострадавших достигло 22 человек, повреждено 40 жилых многоквартирных домов, а также объекты социальной сферы и инфраструктуры.
- В воскресенье вечером из-за российской атаки в Краматорске были ранены пять человек, в том числе в тяжелом состоянии находится 16-летняя девушка.
- В полдень в понедельник россияне также ударили по Краматорску – погибла женщина, ранены трое.
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