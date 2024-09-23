В Запорожье уже 16 пострадавших в результате ударов авиабомбами, среди них подросток

На утро 23 сентября известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений и пяти транспортных средств

Последствия атаки РФ на Запорожье (Фото: МВД)

Количество пострадавших в результате авиационного удара РФ по Запорожью вечером 22 сентября возросло до 16, среди них – подросток. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Сначала Федоров заявил о 13 раненых: семерых женщинах, пятерых мужчинах и 15-летнем юноше. Впоследствии пострадавших стало 16, четверо – госпитализированы.

"В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Остальные пострадавшие лечатся дома", – добавил глава Запорожской ОВА.

По состоянию на 07:00 известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений и пяти транспортных средств.

Россияне регулярно бьют авиабомбами по украинским городам. Так, вечером 21 сентября россияне ударили по Харькову: авиабомбой попали по жилой многоэтажке. Утром стало известно, что россияне ударили ФАБ-250, пострадал 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Россияне атаковали Славянск Донецкой области – попали по жилому сектору, предварительно, авиабомбой. Пострадали три местных жительницы.

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