У Запоріжжі вже 16 постраждалих внаслідок ударів КАБами, серед них підліток

На ранок 23 вересня відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів та п'ятьох транспортних засобів

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя (Фото: МВС)

Кількість постраждалих внаслідок авіаційного удару РФ по Запоріжжю ввечері 22 вересня зросла до 16, серед них – підліток. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Спочатку Федоров заявив про 13 поранених: сімох жінок, п'ятьох чоловіків та 15-річного юнака. Згодом постраждалих стало 16, четверо – госпіталізовані.

"У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома", – додав глава Запорізької ОВА.

Станом на 07:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів та п'яти транспортних засобів.

Росіяни регулярно б'ють авіабомбами по українських містах. Так, ввечері 21 вересня росіяни вдарили по Харкову: авіабомбою поцілили по житловій багатоповерхівці. Вранці стало відомо, що росіяни вдарили ФАБ-250, постраждала 21 людина, зокрема троє неповнолітніх.

Росіяни атакували Слов'янськ Донецької області – поцілили по житловому сектору, попередньо, авіабомбою. Постраждали троє місцевих жительок.

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