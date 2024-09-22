Кількість постраждалих у Харкові зросла до 21, росіяни били ФАБ-250 – фото наслідків

Серед потерпілих є троє неповнолітніх: двоє 17 років та один восьми

Наслідки російського удару по Харкову (Фото: Олег Синєгубов/Telegram)

Кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару російських окупантів по багатоповерхівці у Харкові зросла до 21 людини. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"21 постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову звернувся за медичною допомогою", – написав він. У більшості людей – гостра реакція на стрес.

Раніше Синєгубов зазначав, що серед потерпілих є троє неповнолітніх: двоє 17 років та один восьми.

За його даними, ворог застосував фугасну авіабомбу ФАБ-250.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Увечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали три авіаудари по центру Харкова, внаслідок чого постраждало 15 людей.

У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, унаслідок чого загинули люди. Згодом стало відомо: жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок (75 і 79 років). Крім того, травмовано 17-річного підлітка і двох чоловіків (31 і 50 років). Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Росіяни вдарили дроном по автомобілю з людьми у Нікополі – загинули дитина та жінка, ще одна дитина ушпиталена у важкому стані, госпіталізовано чоловіка.

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