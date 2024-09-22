Число пострадавших в Харькове возросло до 21, россияне били ФАБ-250 – фото последствий

Среди пострадавших трое несовершеннолетних: двое 17 лет и один восьми

Последствия российского удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

Число пострадавших в результате вечернего удара российских оккупантов по многоэтажке в Харькове возросло до 21 человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"21 пострадавший в результате вражеского удара по Харькову обратился за медицинской помощью", – написал он. У большинства людей – острая реакция на стресс.

Ранее Синегубов отмечал, что среди пострадавших есть три несовершеннолетних: двое 17 лет и один восьми.

По его данным, враг применил фугасную авиабомбу ФАБ-250.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Вечером 20 сентября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по центру Харькова, в результате чего пострадали 15 человек.

В ночь на 21 сентября кафиры нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, в результате чего погибли люди. Впоследствии стало известно: жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины (75 и 79 лет). Кроме того, травмирован 17-летний подросток и двое мужчин (31 и 50 лет). Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Россияне ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе – погибли ребенок и женщина, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, госпитализирован мужчина.

Читайте также: У Байдена анонсировали ряд инициатив для усиления позиции Украины в ближайшие месяцы