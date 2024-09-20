Россия ударила по центру Харькова: трое пострадавших, повреждены больница и отель

Заведение медицины в Харькове, недалеко от которого был прилет, функционирует. Среди пострадавших – 10-летний ребенок с острой реакцией на стресс

Олег Синегубов (Фото: Facebook)

Вечером 20 сентября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по центру Харькова, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Оккупанты ударили КАБом в проезжую часть в самом центре Харькова. Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление зданий больницы, гостиница, возле которой уже было раньше враждебное попадание", – написал он.

Впоследствии Синегубов заявил, что известно о трех пострадавших, среди которых 10-летний ребенок – у него острая реакция на стресс.

Заведение медицины в Харькове, недалеко от которого был прилет, функционирует, добавил он.

Городской голова Игорь Терехов в то же время заявил о четырех пострадавших.

Днем 20 сентября враг уже ранее нанес авиационных ударов по Харькову, ранения получили три человека.

оккупанты также ударили по Одессе. Обломки предварительно ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также судно под флагом Антигуа.

Позже стало известно о баллистической атаке на Днепр: пострадал 19-летний мужчина, разрушено образовательное учреждение.

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