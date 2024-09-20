Росія вдарила по центру Харкова: троє постраждалих, пошкоджено лікарню та готель

Заклад медицини у Харкові, неподалік якого був приліт, функціонує. Серед постраждалих – 10-річна дитина з гострою реакцією на стрес

Олег Синєгубов (Фото: Facebook)

Ввечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали три авіаудари по центру Харкова, внаслідок чого постраждали три людини. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова. Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання", – написав він.

Згодом Синєгубов заявив, що відомо про трьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина – у неї гостра реакція на стрес.

Заклад медицини у Харкові, недалеко від якого був приліт, функціонує, додав він.

Міський голова Ігор Терехов водночас заявив про чотирьох постраждалих.

Вдень 20 вересня ворог вже раніше завдав авіаційних ударів по Харкову, поранення дістали троє осіб.

Окупанти також вдарили по Одесі. Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також судно під прапором Антигуа.

Пізніше стало відомо про балістичну атаку на Дніпро: постраждав 19-річний чоловік, зруйновано освітній заклад.

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