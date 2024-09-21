Росіяни вдарили по Харкову – влучили КАБом у житлову багатоповерхівку

Від атаки є постраждалі, триває пошуково-рятувальна операція, написав мер міста

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росіяни атакували Харків – влучили у житлову багатоповерхівку, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

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22:59. "У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні – ворог здійснив пуски керованих авіабомб", – написав мер Ігор Терехов.

23:03. Він повідомив, що попередньо був приліт у житлову багатоповерхівку — уточнюється інформація щодо постраждалих та руйнувань.

ОНОВЛЕНО о 23:10. Росіяни влучили у житловий багатоповерховий будинок, написав очільник обладміністрації.

23:21. Від удару окупантів по багатоповерхівці є постраждалі, написав мер.

23:31. Підтверджено влучання КАБу по житловій багатоповерхівці – зараз відомо про щонайменше 12 постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери, повідомив мер.

23:41. З будинку евакуювали 60 людей, повідомив голова ОВА.

Ввечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали три авіаудари по центру Харкова, внаслідок чого постраждало 15 людей.

У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, унаслідок чого загинули люди. Згодом стало відомо: жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок (75 і 79 років). Крім того, травмовано 17-річного підлітка і двох чоловіків (31 і 50 років). Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Росіяни вдарили дроном по автомобілю з людьми у Нікополі – загинули дитина та жінка, ще одна дитина ушпиталена у важкому стані, госпіталізовано чоловіка.

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