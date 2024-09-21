Россияне ударили по Харькову – попали КАБом в жилую многоэтажку

От атаки есть пострадавшие, продолжается поисково-спасательная операция, написал мэр города

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россияне атаковали Харьков – попали в жилую многоэтажку, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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22:59. "В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны – враг совершил пуски управляемых авиабомб", – написал мэр Игорь Терехов.

23:03. Он сообщил, что предварительно был прилет в жилую многоэтажку – уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

ОБНОВЛЕНО в 23:10. Россияне попали в жилой многоэтажный дом, написал глава обладминистрации.

23:21. От удара оккупантов по многоэтажке есть пострадавшие, написал мэр.

23:31. Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке – сейчас известно о по меньшей мере 12 пострадавших, продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры, сообщил мэр.

23:41. Из дома эвакуировали 60 человек, сообщил глава ОВА.

Вечером 20 сентября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по центру Харькова, в результате чего пострадали 15 человек.

В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, в результате чего погибли люди. Впоследствии стало известно: жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины (75 и 79 лет). Кроме того, травмирован 17-летний подросток и двое мужчин (31 и 50 лет). Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Россияне ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе – погибли ребенок и женщина, еще одна девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, также госпитализирован мужчина.

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