Росіяни вдарили по Краматорську – поранено п'ятьох людей, у важкому стані 16-річна дівчина

Очільник ОВА наголосив, що у Донецькій області немає абсолютно безпечних місць, та закликав евакуюватися

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

У неділю ввечері росіяни вдарили по Краматорську – поранено п'ятьох людей, зокрема у важкому стані перебуває 16-річна дівчина. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.

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"П'ять людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані", – написав він.

Також російський удар пошкодив чотири будинки та дві автівки, зазначив посадовець.

Він наголосив, що у Донецькій області немає абсолютно безпечних місць, та закликав евакуюватися.

В області діє евакуаційний кол-центр за номерами: 0800500121 та 0730500121.

21 вересня росіяни вдарили дроном по автомобілю з людьми у Нікополі – загинули дитина та жінка, ще одна дитина ушпиталена у важкому стані, госпіталізовано чоловіка.

Ввечері 21 вересня росіяни вдарили по Харкову: авіабомбою поцілили по житловій багатоповерхівці. Вранці стало відомо, що росіяни вдарили ФАБ-250, постраждала 21 людина, зокрема троє неповнолітніх.

Росіяни атакували Слов'янськ Донецької області – поцілили по житловому сектору, попередньо, авіабомбою. Постраждали троє місцевих жительок.

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