Росіяни вдарили по Краматорську – поранено п'ятьох людей, у важкому стані 16-річна дівчина
У неділю ввечері росіяни вдарили по Краматорську – поранено п'ятьох людей, зокрема у важкому стані перебуває 16-річна дівчина. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.
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"П'ять людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані", – написав він.
Також російський удар пошкодив чотири будинки та дві автівки, зазначив посадовець.
Він наголосив, що у Донецькій області немає абсолютно безпечних місць, та закликав евакуюватися.
В області діє евакуаційний кол-центр за номерами: 0800500121 та 0730500121.
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