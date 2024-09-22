РФ ударила по Краматорску – ранены пять человек, в тяжелом состоянии 16-летняя девушка

Глава ОВА подчеркнул, что в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест, и призвал эвакуироваться

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

В воскресенье вечером россияне ударили по Краматорску – ранены пять человек, в том числе в тяжелом состоянии находится 16-летняя девушка. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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"Пять человек ранены в результате обстрела Краматорска. Город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых — 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии", – написал он.

Также российский удар повредил четыре дома и два автомобиля, отметил чиновник.

Он акцентировал, что в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест, и призвал эвакуироваться.

В области действует эвакуационный колл-центр по номерам: 0800500121 и 0730500121.

21 сентября россияне ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе – погибли ребенок и женщина, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, госпитализирован мужчина.

Вечером 21 сентября россияне ударили по Харькову: авиабомбой попали по жилой многоэтажке. Утром стало известно, что россияне ударили ФАБ-250, пострадал 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Россияне атаковали Славянск Донецкой области – попали по жилому сектору, предварительно, авиабомбой. Пострадали три местные жительницы.

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