Россияне ударили по жилому сектору Славянске – трое пострадавших, повреждения: фото

Предварительно фугасная авиабомба попала по одному из домовладений

Фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне атаковали Славянск Донецкой области – попали по жилому сектору, предварительно, авиабомбой. Из-за удара пострадали трое гражданских людей, сообщила областная прокуратура.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По ее данным, российский удар по частному сектору произошел в 11:50 22 сентября – средство поражения попало по одному из домовладений.

Из-под завалов дома спасатели деблокировали женщину, ее соседки 53 и 54 лет получили телесные повреждения – пострадавших доставили в больницу для оказания неотложной помощи, сообщила прокуратура.

Из-за атаки повреждены жилые дома – предварительно, оккупанты ударили с использованием фугасной авиабомбы ФАБ-250, весом 250 кг и с универсальным модулем планирования и коррекции. Этот модуль увеличивает дальность применения авиабомбы на десятки километров.

Правоохранители начали расследование по уголовному делу по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Донецкая облпрокуратура

Фото: Донецкая облпрокуратура

Фото: Донецкая облпрокуратура

Фото: Донецкая облпрокуратура

Фото: Донецкая облпрокуратура

Вечером 21 сентября россияне ударили по Харькову: авиабомбой попали по жилой многоэтажке.

Утром стало известно, что россияне ударили ФАБ-250, пострадал 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Читайте также: РФ ударила по машине в Никополе – погибли ребенок и женщина, пострадали еще одна девочка и мужчина