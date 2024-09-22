Росіяни вдарили по житловому сектору Слов'янська – троє постраждалих, пошкодження: фото

Попередньо фугасна авіабомба поцілила по одному з домоволодінь

Фото: Донецька обласна прокуратура

Росіяни атакували Слов'янськ Донецької області – поцілили по житловому сектору, попередньо, авіабомбою. Через удар постраждало троє цивільних людей, повідомила обласна прокуратура.

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За її даними, російський удар по приватному сектору стався об 11:50 22 вересня – засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку, її сусідки 53 та 54 років дістали тілесні ушкодження – потерпілих доставили до лікарні для надання невідкладної допомоги, повідомила прокуратура.

Через атаку пошкоджено житлові будинки – попередньо, окупанти вдарили з використанням фугасної авіабомби ФАБ-250, вагою 250 кг і з універсальним модулем планерування та корекції. Цей модуль збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

Правоохоронці розпочали розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Донецька облпрокуратура

Фото: Донецька облпрокуратура

Фото: Донецька облпрокуратура

Фото: Донецька облпрокуратура

Фото: Донецька облпрокуратура

Ввечері 21 вересня росіяни вдарили по Харкову: авіабомбою поцілили по житловій багатоповерхівці.

Вранці стало відомо, що росіяни вдарили ФАБ-250, постраждала 21 людина, зокрема троє неповнолітніх.

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