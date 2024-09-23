Россияне ударили по Краматорску – погибла женщина, трое раненых

Россияне били и в воскресенье: тогда ранили пятерых, в том числе в тяжелом состоянии находится 16-летняя девушка

Краматорск (Иллюстративный скриншот с видео)

В полдень россияне ударили по Краматорску – погибла женщина, ранены трое человек, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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В городе раздалось шесть взрывов – из-за российской атаки погибла женщина в возрасте около 45 лет, ранение получил ее муж, а впоследствии стало известно еще о двух раненых, написал чиновник.

Также из-за атаки повреждены восемь частных домов, устанавливаются окончательные последствия обстрела.

"Снова и снова призываю всех: не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!" – акцентировал Филашкин.

В области действует эвакуационный кол-центр по номерам: 0800500121 и 0730500121.

Это уже второй удар по Краматорску за последние два дня – в воскресенье вечером из-за российской атаки ранены пять человек, в том числе в тяжелом состоянии находится 16-летняя девушка.

22 сентября россияне атаковали Славянск Донецкой области – попали по жилому сектору, предварительно, авиабомбой. Из-за удара пострадали трое гражданских людей.

Вечером того же дня россияне ударили по Запорожью – есть раненые и разрушения. Общее количество пострадавших достигло 21 человека, повреждены 40 жилых многоквартирных домов, а также объекты социальной сферы и инфраструктуры.

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