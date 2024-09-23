Росіяни вдарили по Краматорську – загинула жінка, троє постраждалих

Росіяни били й у неділю: тоді поранили п'ятьох, зокрема у важкому стані перебуває 16-річна дівчина

Краматорськ (Ілюстративний скриншот з відео)

Опівдні росіяни вдарили по Краматорську – загинула жінка, поранено трьох осіб, повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.

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У місті пролунало шість вибухів – через російську атаку загинула жінка віком близько 45 років, поранення отримав її чоловік, а згодом стало відомо про ще двох поранених, написав посадовець.

Також через атаку пошкоджені вісім приватних будинків, наразі встановлюють остаточні наслідки обстрілу.

"Знову і знову закликаю всіх: не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" – акцентував Філашкін.

В області діє евакуаційний кол-центр за номерами: 0800500121 та 0730500121.

Це вже другий удар по Краматорську за останні два дні – у неділю ввечері через російську атаку поранено п'ятьох людей, зокрема у важкому стані перебуває 16-річна дівчина.

22 вересня росіяни атакували Слов'янськ Донецької області – поцілили по житловому сектору, попередньо, авіабомбою. Через удар постраждало троє цивільних людей.

Ввечері того самого дня росіяни вдарили по Запоріжжю – є поранені та руйнування. Загальна кількість постраждалих сягнула 21 людини, пошкоджено 40 житлових багатоквартирних будинків, а також об’єкти соціальної сфери та інфраструктури.

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